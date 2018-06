Ruralistas vão de 'abril verde' contra o MST

ARAÇATUBA

Produtores rurais de Araçatuba (SP) organizam o "abril verde", evento que pretende reunir 2 mil ruralistas em contraponto ao "abril vermelho", onda de ocupações do Movimento dos Sem-Terra (MST) programada para o próximo mês.

Segundo o Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran), o "abril verde" pretende ser o "maior encontro de produtores rurais do Estado de São Paulo", no dia 10, em Araçatuba. A programação inclui palestras sobre temas como Código Florestal e reforma agrária. O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues será um dos palestrantes.

O líder do MST José Rainha Júnior se reuniu com diretores do Siran e prometeu que durante o "abril vermelho" não haverá nenhuma ocupação de fazenda em Araçatuba. Segundo ele, haverá apenas a instalação de acampamentos, cujo objetivo será pressionar o Incra a apressar a reforma agrária em propriedades de outras regiões do Estado.