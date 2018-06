Russomanno deixa PP e vai tentar a Prefeitura pelo PRB

Sua saída teria sido motivada por um recente acordo do deputado federal Paulo Maluf, presidente da sigla no Estado, com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). O pepista, segundo se informou, teria aceito desistir de um nome próprio para concorrer à Prefeitura em troca de indicar o presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

"No PP tinha o apoio da Executiva Nacional, mas em São Paulo eu não contava com toda essa simpatia", resumiu. "Me entristeceu ver o governador sentando com um ex-governador para dividir cargos (...) Os partidos foram criados para disputar eleições, não o contrário". Russomanno explicou que não está brigado com Maluf, mas não fala com ele desde a campanha de 2010.

O ex-pepista minimizou o pouco tempo de televisão a que seu novo partido tem direito na campanha - 45 segundos, segundo ele. "Na disputa para prefeito dá para visitar bairro por bairro, não é tão importante o espaço na TV." / WLADIMIR D'ANDRADE