Russomanno, Orlando Silva e pastores na comitiva petista

Depois de declarar apoio a Dilma um dia antes do primeiro turno, o deputado Celso Russomanno (PP) passou a frequentar a roda dos VIPs no entorno da petista. Ontem ele aguardava Michel Temer para entrarem juntos no estúdio. Também o ministro do Esporte, Orlando Silva, deu o ar da graça como convidado. Outro que agora circula no QG de Dilma é Mangabeira Unger, o novo "pensador" do PMDB. Também foram cedidas credenciais a vários pastores.