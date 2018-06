S. Luís do Paraitinga se torna um dos pólos do carnaval de SP A cidade de São Luís do Paraitinga, localizada a 173 quilômetros da capital paulista, próxima a Taubaté, no Vale do Paraíba, está se tornando um dos grandes pólos do carnaval paulista. A previsão para os cinco dias de carnaval 2007 é que a cidade receba um total de 150 mil turistas. Só no sábado, dia de maior movimentação, a previsão é de 60 mil pessoas, contra 40 mil no sábado de carnaval de 2006. Segundo o diretor de turismo da cidade, Eduardo Valente Júnior, para controlar a quantidade de público e garantir fluidez no trânsito, a cidade aposta, desde 2006, em um esquema de Zona Azul. "Nossa cidade é muito pequena, são apenas cinco mil habitantes. Tivemos que fazer algumas mudanças e decidimos, por lei municipal, adotar o que em São Paulo é conhecido como Zona Azul", conta o diretor de turismo. O esquema, na verdade, é um selo, e não um boleto como a Zona Azul. Quando o turista entra na cidade compra um selo que tem validade de 24 horas a um custo de R$ 30,00, para automóveis. Este valor sobe para R$ 400,00 para ônibus, R$ 300,00 para microônibus e R$ 200 no caso de vans. A renovação é feita somente se o meio de transporte sair da cidade. "Porque aí ele está saindo para trazer mais gente. Se não sair da cidade, paga a taxa única e só", diz Valente. De acordo com o diretor de turismo, o montante arrecadado com os selos (ou Zona Azul) é utilizado integralmente para aumentar a infra-estrutura da cidade. "Precisamos nos preparar para receber um volume muito superior à nossa população. A cada ano, o número de turistas aumenta e a Zona Azul tem essa finalidade: trazer dinheiro para aumentar a infra-estrutura e controlar a quantidade de pessoas que vem para o carnaval", argumenta. Sem axé, nem funk Nada de axé, sambas-enredo ou funk. O carnaval de São Luís é rigorosamente constituído por blocos de ruas com marchinhas, da própria cidade, selecionadas previamente em um concurso. São letras que abordam, principalmente, a cultura local, mas também questões contemporâneas. Assim é o carnaval da pequena cidade de São Luís do Paraitinga: enraizado em sua própria cultura, mas sem esquecer de abordar, de maneira cômica, questões nacionais tristes, como a corrupção na política nacional.