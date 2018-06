Sábado quente com pancadas de chuva ao longo do período

Neste sábado, 26, as temperaturas elevadas e a alta umidade do ar seguem ditando a condição de tempo e provocando pancadas de chuva a qualquer hora do dia em praticamente todos os Estados.

Em grande parte da região Norte, do Centro-Oeste, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, no centro-sul do Maranhão, no Piauí e no centro-oeste da Bahia haverá chance de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas.

No leste paulista, no Rio de Janeiro, no litoral do Paraná, no leste de Santa Catarina, as pancadas de chuva ocorrem à tarde. Dia de sol com variação de nuvens no leste gaúcho, no nordeste do Amazonas, no norte dos estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, e do Rio Grande do Norte.

No centro-norte de Roraima ocorre sol entre poucas nuvens. Sol e pequena possibilidade de pancadas rápidas de chuva no leste do Espírito Santo, sul do Ceará, nordeste da Bahia, Pernambuco, Paraíba, sul do Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.

Litoral

No litoral paulista, sábado de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Em São Sebastião, mínima de 22ºC, máxima de 30ºC; no Guarujá, mínima de 24ºC, máxima de 30ºC; em Santos, mínima de 23ºC, máxima de 29ºC; Ubatuba, mínima de 20ºC e máxima de 28ºC; Em São Vicente, mínima de 24ºC e máxima de 29ºC; em Ilha Comprida, mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.