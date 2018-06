Sábado será de chuva no Sudeste e em parte do Centro-Oeste do País

SÃO PAULO - Neste sábado, 7, a previsão é de pancada forte de chuva em grande parte do Brasil, segundo informou o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, a chuva será resultado da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Entre o sul, oeste, leste e nordeste de São Paulo, oeste, centro e leste de Mato Grosso do Sul, norte e leste do Paraná, leste de Santa Catarina e no oeste e centro-sul do Espírito Santo a pancada de chuva será a partir da tarde. Tempo instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora no litoral da Bahia. A chuva será mais fraca e isolada no oeste do Paraná, de Santa Catarina, no centro do Piauí e no extremo nordeste de Minas Gerais. O sol aparecerá no norte e leste do Nordeste, interior da Bahia e em grande parte do Rio Grande do Sul, exceto no nordeste do estado onde haverá chance de chuva fraca.