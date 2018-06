Sabesp deixará 500 mil sem água na terça-feira A Sabesp, empresa ligada à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Governo do Estado de São Paulo, informou hoje que na próxima terça-feira, dia 25, realizará serviços de manutenção preventiva e corretiva em parte do Sistema Guarapiranga. Durante o serviço, das 7 às 21 horas, será necessário interromper o abastecimento para aproximadamente 500 mil pessoas que são abastecidas pelos reservatórios de Vila Mascote e Americanópolis. O abastecimento será normalizado gradualmente, após o término do serviço. Bairros localizados em pontos mais distantes e altos poderão ter o fornecimento de água restabelecido de forma mais lenta. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195, que funciona ininterruptamente, durante 24 horas, e a ligação é gratuita.