Sabesp realiza manutenção no sistema Baixo Cotia A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) está realizando nesta terça-feira serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema Baixo Cotia. Este tipo de trabalho visa garantir a confiabilidade do sistema e o bom funcionamento dos equipamentos e instalações. Durante a realização dos serviços, das 8h às 17 horas, será necessário interromper o fornecimento de água para os moradores atendidos pelos reservatórios de Jandira, Itapevi, Barueri e Jardim Tupã. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual, logo após o término dos serviços. Bairros localizados em pontos mais altos e distantes dos reservatórios poderão ter o fornecimento de água restabelecido de forma mais lenta. De qualquer forma, o sistema de abastecimento estará totalmente recuperado até a tarde de quarta-feira. A Sabesp solicita aos moradores das localidades afetadas que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas de água residenciais, evitando desperdícios. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195, que funciona ininterruptamente, durante 24 horas. A ligação é gratuita.