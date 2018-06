Sabrina Rhoden é eleita a Miss São Paulo 2007 A candidata do município de Barueri, Sabrina Rhodem, foi eleita a Miss São Paulo 2007 no concurso realizado na noite deste sábado, 24. Além de assumir o título conquistado por Nicole Bernardes, em 2006, ela também será premiada com um carro Fiat Uno 0Km e uma jóia. Seu próximo desafio será a a participação no Miss Brasil concurso nacional, em abril. Janaína Barcelos, representante da cidade de Santana de Parnaíba, ficou com o segundo lugar e receberá como prêmio uma viagem à África do Sul. A terceira colocada, do município de Cotia, Cibele Zubiaurri, também ganhará uma viagem para a Bahia. As 31 misses de várias regiões do Estado ficaram concentradas em um hotel na zona norte de São Paulo e se submeteram a uma verdadeira maratona de ensaios, prova de roupas, teste de maquiagem e cabelo, sob coordenação de Marlene Mattos. O coreógrafo Oswald Berry foi o responsável pelas performance das candidatas no palco.