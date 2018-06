Sacadas de prédio de 15 andares desabam em Maringá (PR)

moradores do edifício Dom Jerônimo, no bairro Zona 7, em Maringá, no Paraná, foram surpreendidos no fim da noite deste domingo, 26, com a queda de todas as sacadas do prédio de 15 andares. Ninguém ficou ferido, segundo informações do corpo de bombeiros. Por volta da meia-noite, a estrutura da laje da sacada do último andar cedeu, desabando e atingindo, com efeito dominó, todas as demais, inclusive a garagem do prédio, segundo os bombeiros. Os moradores, assustados, ficaram do lado de fora do edifício, por motivo de segurança, aguardando a vistoria, retornando aos apartamentos depois de cerca de três horas. Segundo os bombeiros, o problema foi apenas na estrutura da sacada e não há risco de desmoronamento do prédio. Por motivo de segurança, todas as salas e parte da garagem do prédio foram interditadas até a conclusão da perícia, já que as janelas e algumas das portas das sacadas foram danificadas. Técnicos da Defesa Civil, dos bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) foram ao local para fazer a vistoria técnica para identificar as causas do acidente. Não há previsão para a entrega do laudo, segundo os bombeiros.