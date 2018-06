Sacola suspeita é abandonada no Fórum de Osasco Uma sacola suspeita foi deixada em frente ao Fórum de Osasco, localizado na Avenida das Flores, por volta das 18h30. De acordo com informações iniciais do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), uma sacola na cor amarela foi abandonada nas proximidades do Fórum. Equipes da Polícia Militar já estão no local e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) deverá ser acionado para verificar o objeto suspeito.