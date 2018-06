Sacos para corpos são levados para Fernando de Noronha

Três caixas contendo sacos para corpos foram desembarcadas por volta das 15h30 desta quinta-feira, 4, no aeroporto de Fernando de Noronha. Elas vieram da Gerência Geral de Polícia Científica da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. O material foi transportado de Recife para o arquipélago no Hércules C130, cuja função é levar os suprimentos para as equipes de trabalho envolvidas na operação de buscas pelos destroços do Airbus A330-200 da Air France, que caiu no mar quando seguia do Rio para Paris, na França.

