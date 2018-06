Sacos pretos lembram vítimas de violência em Recife

Quinhentos sacos pretos cheios de areia, simbolizando vítimas da violência no Estado, foram espalhados nesta quinta-feira pela areia da praia de Boa Viagem, no Recife. O protesto, coordenado pela Organização Não-Governamental Recife Pela Paz, em parceria com a ONG Rio de Paz, visa pressionar o poder público a enfrentar a escalada da violência no Estado. Nos quatro primeiros meses do ano, 1.511 pessoas foram assassinadas em Pernambuco. Os integrantes do blog PEbodycount - responsáveis pela instalação de um relógio digital, na Rua Joaquim Nabuco, no bairro do Derby, que atualiza diariamente o número de homicídios ocorridos no Estado - participaram da atividade colocando o nome de 100 das 1.511 pessoas mortas nos sacos. Os integrantes das ONGs recolheram assinaturas para um manifesto que deverá ser entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é chegar a um milhão de assinaturas. O manifesto pede, entre outros pontos, que a redução de homicídios seja colocada como prioridade das políticas de segurança pública, com metas; o reforço do policiamento ostensivo em áreas de maior incidência de crimes, além de políticas públicas de atendimento aos jovens e investigação dos crimes, controle de armas e munições ilegais e punição para os criminosos. Na semana passada, no Aterro do Flamengo, no Rio, o Rio de Paz colocou duas mil cruzes em protesto contra a violência. De acordo com a ONG, o Brasil tem 27 homicídios por 100 mil habitantes, índice considerado muito elevado. Nos Estados Unidos, o índice é de 5,6; e na Itália, 1.