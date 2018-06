Sai decreto para memorial de vítimas

O quarteirão de 8.500 metros quadrados onde ficava o prédio da TAM Express, implodido anteontem, é área de utilidade pública e vai virar uma praça. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), assinou o decreto ontem, que sai publicado hoje no Diário Oficial da Cidade. "A praça será um símbolo para São Paulo", disse o prefeito, que cobrou investimentos para aumentar a segurança nos aeroportos brasileiros. A praça será construída no terreno do prédio derrubado, que foi doado à Prefeitura pela empresa aérea, e de três imóveis no entorno, que serão desapropriados. "Esperamos começar as obras em algumas semanas", afirmou Kassab. Um grupo intersecretarial terá 30 dias para apresentar um projeto para a praça. Segundo Kassab, ainda não é possível estimar quanto a praça vai custar para os cofres públicos. O secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, disse que o local vai ser uma área de lazer para moradores da região e terá um monumento em homenagem às 199 vítimas do acidente, o mais grave da aviação brasileira. "O local onde será construída a praça é uma área muito densa. Além de ser uma homenagem às vítimas, vai melhorar a qualidade de vida dos moradores", disse o secretário. Segundo o prefeito, moradores da região e familiares das vítimas poderão dar sugestões durante os estudos para a construção da praça. SEPULTADOS Mais seis vítimas do vôo 3054 foram sepultadas ontem no Rio Grande do Sul. Outras duas foram cremadas. No total, já foram sepultadas ou cremadas no Estado 64 vítimas. Dos outros 21 passageiros com residência no Estado, 18 ainda não foram identificados.