Sai o 5.º lote de devolução da taxa A Prefeitura libera hoje para 64.392 proprietários de veículos a devolução dos R$ 52,73 referentes à tarifa da inspeção veicular ambiental. O valor será creditado na conta corrente indicada pelo dono do veículo ou por ordem de pagamento no Banco Itaú. É o quinto lote de devolução da taxa da inspeção. Para saber se está no lote o proprietário pode consultar no site:www.devolucaoinspecao.prefeitura.sp.gov.br.