Sai tabela de valor venal do IPVA

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulgou ontem a tabela de valores venais de veículos que vai servir de base para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A apuração de valores de mercado foi realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e levou em consideração o preço médio dos automóveis praticados no mercado em setembro deste ano. Na média geral, houve diminuição de 1,48% no valor venal para o ano que vem, em decorrência do aumento da oferta de carros usados. Confira os valores venais e mais informações no site Em janeiro, haverá desconto de 3% para pagamento do IPVA na data de vencimento do imposto dos veículos usados. Para os veículos novos, o desconto de 3% será para quem efetuar o pagamento em parcela única até o quinto dia útil posterior à data de emissão da nota fiscal. O IPVA também pode ser parcelado, sem desconto, observando as datas de vencimento em janeiro, fevereiro e março. A exemplo de anos anteriores, não houve alteração de alíquotas. Carros a gasolina, bicombustíveis e picapes cabine dupla recolherão 4% sobre o valor venal e carros a álcool e gás pagam 3%. Já utilitários (cabine simples), ônibus, microônibus, tratores e motocicletas pagam 2% sobre o valor venal e caminhões recolhem 1,5%. Veículos com mais de 20 anos de fabricação estão isentos. Em dezembro, cerca de 12 milhões de Avisos de Vencimento serão postados para donos de veículos registrados no Departamento Estadual de Transito (Detran) de São Paulo. Quem não receber o aviso deverá acessar o site da Secretaria da Fazenda para verificar as informações a respeito do pagamento do seu IPVA 2008. O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de mora de 20% do valor do imposto e a juros de mora com base na taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 11,25% ao ano). Além disso, ficará impedido de efetivar seu licenciamento e sujeito à apreensão do veículo. A Secretaria da Fazenda prevê arrecadar cerca de R$ 7 bilhões com o IPVA em 2008. Até setembro de 2007, foram arrecadados aproximadamente R$ 6,1 bilhões.