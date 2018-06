Saia do pretinho básico Não precisa carregar aparelhos eletrônicos, como laptops, MP3 players e games, em estojos sem graça. A linha de produtos da Golla Bags tem bom acabamento e estampas discretas, tudo confeccionado em tecido e em neoprene. Há cases para notebook a partir de R$ 69,90. A minimochila para câmeras vale R$ 39,90 - é uma fofura que mede 10cm. O estande inaugurado no fim de 2008, no Market Place, é o primeiro que a empresa finlandesa abre em shoppings. Em breve, a marca deve ganhar novas unidades em centros comerciais. Market Place. 3068-9009.