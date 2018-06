Saiba antes quanto e como vai pagar Para facilitar a vida dos consumidores , a Caixa Econômica Federal criou, em seu endereço na internet (www.caixa.gov.br), um hot site onde será possível consultar o banco de imóveis disponíveis nas construtoras. Além disso, o mutuário terá a chance de utilizar o simulador de habitação, que irá informar o valor do crédito, a taxa de juros e o valor e o prazo das prestações. ''Ao chegar ao evento, a família já entrou no site, viu as opções de imóveis e usou o simulador de habitação. Portanto, tem ideia de que terá as taxas de juros mais baixas do mercado'', destaca a superintendente nacional da Caixa, Bernadete Maria Pinheiro Coury. Desde a criação do simulador, em julho de 2008, foram registrados 73 milhões de acessos, sendo 17,3 milhões só entre maio e abril de 2009. O comprador também poderá consultar, por meio de um sistema online, a matrícula do imóvel, que aponta se a unidade usada tem alguma pendência. O serviço, oferecido pela Associação de Notários e Registradores do Brasil (Anoreg) e pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp), será gratuito. O Centro de Exposições Imigrantes fica a 800 metros da estação Jabaquara do Metrô. Ônibus gratuitos farão a ligação da estação ao evento. QUAL A RENDA? DE R$ 1.395 a R$ 4.650 Quem está nessa faixa pode obter as vantagens do pacote habitacional ''Minha Casa, Minha Vida'' no Feirão para a compra de imóveis de até R$ 130 mil ATÉ R$ 1.395 Nessa faixa, o programa só é acessível por cadastro nas agências da Caixa ou pelo telefone 0800-72601010