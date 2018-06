Saiba o que é preciso para ter um filho nos Estados Unidos

1. Quem nasce nos Estados Unidos é automaticamente cidadão americano?

Sim. Pela lei americana em vigor, qualquer um que nasça em solo americano recebe automaticamente a cidadania americana.

2 .Como são emitidos os documentos de quem nasce lá?

Os passaportes americano e brasileiro do bebê podem ser requeridos no Departamento de Estado Americano e Consulado Brasileiro, respectivamente. O processo é simples, rápido e custa cerca de US$ 250.

+ Brasileiras vão aos EUA para ter bebê e garantir cidadania americana aos filhos

3. O que dizer na imigração caso perguntem o motivo da viagem estando grávida?

Sempre a verdade: que está viajando para ter bebê nos EUA. Não há nada que impeça isso. A única exigência da Embaixada Americana é comprovar ter recursos suficientes para arcar com os gastos médicos e hospedagem no País. Isso pode ser feito por meio de dinheiro em espécie, cartões de crédito e extratos de conta bancária e imposto de renda.

4. Posso ser barrada na imigração mesmo comprovando ter dinheiro?

Sim. O agente de imigração tem total autonomia para fazer as perguntas que achar necessárias e, se for o caso, impedir a entrada no País.

5.Os pais do bebê americano podem requerer cidadania e residência por seu filho?

Só quando o cidadão americano completar 21 anos e caso esse cidadão resida nos EUA por pelo menos quatro anos.