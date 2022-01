Saiba quem são as vítimas da tragédia em Capitólio

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Minas Gerais já identificou as dez pessoas que morreram após a queda de um pedaço de rocha nos cânions em Capitólio, a 293 km de Belo Horizonte. Todas as vítimas - entre parentes e amigos - estavam em uma mesma lancha chamada Jesus, na região chamada de “Mar de Minas”. Todos os turistas da lancha estavam em uma pousada em São José da Barra, em Minas Gerais.

Outras 32 pessoas também ficaram feridas e foram atendidas em hospitais da região. O caso está sob investigação da Polícia Civil. A Marinha e a prefeitura da cidade divergem sobre a responsabilidade do monitoramento de riscos da região.

Conheça abaixo quem são as vítimas da tragédia

Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG)

Ele era amigo de Rodrigo Alves dos Anjos, 40, que também morreu no acidente. Antunes foi a primeira vítima a ser identificada. O corpo foi liberado para sepultamento no domingo, 9.

Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, natural de Betim (MG).

Amigo de Antunes, ele foi identificado pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta segunda-feira, 10. O marinheiro Rodrigo pilotava a lancha chamada Jesus no momento do acidente. Deixou a esposa Marileide de Fátima Rodrigues, 37. Há cinco anos, o casal se mudou de Betim para Capitólio para que Rodrigo se dedicasse à sua profissão.

Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, natural de Anhumas (SP)

O policial militar reformado era casado com Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57, também vítima do acidente. Eles eram pais de Geovany Teixeira da Silva, 38, e avós de Geovany Gabriel Oliveira da Silva. Além deles, Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35, era sobrinho do casal.

Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG)

Esposa do policial militar reformado, que também morreu após a queda de um pedaço de rocha nos cânions em Capitólio. Mãe de Geovany, avó de Geovany Gabriel e tia de Tiago, outras três vítimas da tragédia.

Geovany Teixeira da Silva, 38 anos, natural de Itaú de Minas (MG)

Estava com o filho Geovany Gabriel, de 14. Ele era filho de Sebastião e Marlene, também mortos no acidente. Primo de Tiago e namorado de Carmen, mãe de Camila.

Carmen Pinheiro da Silva, 43 anos, natural de Cajamar (SP)

Carmem era esposa de Geovany Teixeira e mãe de Camila Silva Machado.

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas (MG)

Filho de Geovany e neto de Sebastião e Marlene. No domingo, 9, no Instituto Médico Legal (IML) de Passos, a 100 quilômetros de Capitólio, a mãe do adolescente, Vanessa Oliveira Ferreira, 33, lamentou a morte do filho. A família mora em Serrania, na região de Poços de Caldas. No sábado, o menino deixou a cidade para o passeio ao lado dos avós, do pai e da namorada dele.

Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, natural de Passos (MG)

Era sobrinho de Sebastião e Marlene. Também primo de Geovany.

Camila Silva Machado, de 18 anos, natural de Paulínia (SP)

Ela estava na lancha com o namorado Mykon, de 24, que também já teve o corpo identificado. Era filha de Carmen Pinheiro da Silva, 43, namorada de Geovany, filho de Sebastião e Marlene.

Mykon Douglas de Osti, de 24 anos, natural de Campinas (SP)

Ele era namorado de Camila, jovem que também morreu na tragédia em Capitólio.