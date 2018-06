Saída é beber muita água, diz especialista Não há doença causada especificamente pela baixa umidade do ar. Geralmente, as pessoas sentem dificuldade para respirar e mal-estar. Segundo o médico Rafael Stelmach, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, o principal a fazer é beber água. ''''O que o indivíduo pode fazer é se hidratar, usar soro fisiológico no nariz, para hidratar as vias aéreas, ou até fazer inalação de vapor de água.'''' Segundo ele, a concentração maior de poluentes pode ter efeitos perigosos para a respiração, principalmente em quem tem doenças pulmonares, como asma. O médico aconselha a evitar perder água. ''''Quando a gente faz exercício, perde água e pode até desidratar. Com a umidade em baixa e sem uma garrafinha de água ao lado, é prejudicial fazer exercício.''''