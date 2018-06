Saída honrosa

Já que a ideia da licença honoris causa não colou, o PT devia sugerir a Sarney um pedido de habeas corpus que lhe assegure o livre-arbítrio de deixar a presidência do Senado quando quiser. Pedir pra sair é bobagem, todo mundo já tentou induzi-lo a um "gesto de grandeza" pela porta dos fundos. Aloizio Mercadante chegou ao cúmulo de evocar o direito de ir e vir para dar à renúncia forma de saída constitucional. Ninguém poderá um dia acusar o líder do PT no Senado de não buscar uma despedida honrosa para o único bigode capaz de fazer frente ao seu na base aliada do governo, desde que Olívio Dutra deixou o Ministério. No início da semana, Mercadante deu-se ao trabalho de fazer paredinha com a CPI da Petrobrás para facilitar a retirada na moita do presidente do Senado, que nem se deu conta da camaradagem. E não adianta tentar imaginar o que faria uma pessoa comum no lugar de Sarney - como bem disse o Lula, o senador não se enquadra nessa categoria de gente. Definitivamente, ele não é normal! QUEBRA DE DECORO Os olhares de Silvio Berlusconi para Michelle Obama durante a reunião do G8, francamente, só faltou pedir para que a primeira-dama americana lhe chamasse de "papi" durante sua estada na Itália. PEDIDO DE AMIGO "Vai ver se eu estou lá na esquina!" Aloizio Mercadante, em conversa reservada com José Sarney (detalhe: Brasília não tem esquina). Fenômeno engraçado Já tem gente achando que é truque! Ronaldo estaria jogando mal alguns jogos e conservando uns quilinhos a mais na balança só pra ter o gostinho de, de vez em quando, quebrar a cara de quem duvida dele com novo show de bola. Cá pra nós, faz sentido! Huuummm!!! O senador Agripino Maia clareou os cabelos. Na semana passada já havia aderido ao Twitter. Só se fala disso no diretório regional do DEM no Rio Grande do Norte. Recaída Filho de Cissa Guimarães na novela das sete pode ser de Paulo César Pereio. Só se fala disso nas gravações de Caminho das Índias. Sensatez Renata Sorrah saiu de fininho do elenco da série Cinquentinha, de Aguinaldo Silva. Deixou Marília Gabriela e Marília Pêra sozinhas com Susana Vieira. Deixa pra lá Com a absolvição em definitivo do deputado do castelo no Conselho de Ética da Câmara, resta à opinião pública perdoar aquele deputadozinho que estava se lixando para ela. Não é justo que só ele pague o pato! Depois reclama do Dunga Lula não deu a camisa 10 da Seleção - a de Kaká na Copa das Confederações - para ninguém na reunião de chefes de Estado em Áquila, na Itália. Armou o G8 na maior retranca!