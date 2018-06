Saída para feriado provoca trânsito dobro do normal em SP A saída dos paulistanos para o feriado prolongado de carnaval deixava o trânsito complicado na tarde desta sexta-feira, quando a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 112 km de lentidão. O índice foi registrado às 16h30, quando a média de congestionamento é de 65 quilômetros. Segundo a CET, no mesmo horário, o trecho mais crítico estava na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Lapa-Penha, onde a lentidão chegava a 10,7 quilômetros, desde a Ponte Atílio Fontana até a Rua Azurita. Na via expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, a lentidão era de 10 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Engenheiro Ary Torres. Já na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Rodovia dos Imigrantes, o trânsito estava carregado por 7 quilômetros, desde a Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro. Até as 16h, mais de 92 mil veículos já haviam deixado a capital paulista rumo ao litoral. Anchieta-Imigrantes Às 16h30, o Sistema Anchieta-Imigrantes já operava no esquema 7x3, com descida pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e subida pela pista norte da Imigrantes. O tráfego estava bastante intenso, principalmente na rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 32 e 40, ainda no trecho de planalto. Entre as 15 horas e 16 horas, 8.091 veículos passaram pelos pedágios do SAI. Desde às 0 hora de ontem, quando teve início a contagem para o feriado, 101 mil veículos viajaram em direção à Baixada santista. O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos KMs 270 ao 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera-Guarujá). Matéria ampliada às 17h19