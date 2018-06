Saída para o feriado já complica o trânsito em SP Os motoristas enfrentavam trânsito complicado pelas principais vias de São Paulo no início da tarde desta quarta-feira, 1, devido ao movimento intenso de veículos na véspera do feriado de Finados. Às 13 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 120 quilômetros de congestionamento, mais que o triplo da média para o horário, que é de 34 km. O pior trecho está na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o motorista reduz a velocidade por cerca de sete quilômetros entre as pontes Atílio Fontana e do Limão.Já no sentido Penha-Lapa, a pista expressa da marginal estava com seis km de lentidão, desde o Viaduto Imigrante Nordestino até a Ponte da Vila Maria. Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, havia cinco quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro. Pela Avenida Radial Leste, sentido centro, a pista expressa estava com 4,5 km de morosidade, desde a Rua Divinolândia até o Viaduto Alberto Badra. Acidentes Um acidente envolvendo dois ônibus deixou três pessoas feridas por volta do meio-dia desta quarta, na Avenida Pedro Alvares Cabral, próximo da passarela do Detran. Uma faixa da via permanece interdita e o trânsito estava lento nas proximidades. Por volta das 11 horas, outro acidente envolvendo três caminhões causou a morte de uma pessoa na altura do quilômetro 223 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Para remover os veículos, o acesso da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, para Dutra foi bloqueado.