Sala de diretoria de escola de Brotas é incendiada A polícia de Brotas, cidade de 18 mil habitantes na região de Ribeirão Preto, está investigando a autoria do incêndio ocorrido na sala da diretoria da Escola Estadual Isabel Silveira Melo, conhecida como "Escola Sinhá", localizada no Jardim Taquaral. No início da madrugada desta segunda-feira, 30, a Polícia Militar foi acionada para ir ao local, pois havia um incêndio em andamento. Várias portas da unidade foram arrombadas e, após o controle do fogo, foi constatado que um computador havia sido furtado. Não havia ninguém na escola e, sem testemunhas, a polícia não tem pistas da autoria do crime. A PM informou que a escola é a mais problemática da cidade, inclusive já tendo registrado anteriormente uma tentativa de homicídio. O bairro também tem problemas com tráfico de drogas. Recentemente, a PM fez operações nas imediações da escola, o que poderia ter causado uma reação de quem se sentiu prejudicado.