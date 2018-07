Salvador abre concurso para 626 vagas A Prefeitura de Salvador abriu inscrições para concurso público, com objetivo de preencher 626 vagas em funções de nível superior e médio, na administração municipal. De geólogos a engenheiros civis, passando por assistentes sociais, enfermeiros e contadores, o concurso é aberto para várias profissões. O maior número de vagas, 100, é de técnico de enfermagem e o menor cabe às profissões de contador e administrador (trinta horas semanais), com duas vagas cada. As ocupações correspondentes à jornada de 30 horas semanais são as mais numerosas, alcançando 329 vagas. No entanto, neste segmento são pagos os menores salários, que variam de R$ 180,00 para os auxiliares de enfermagem e nutrição, a R$ 595,73 oferecido ao geólogo. Para a jornada de 40 horas semanais, os maiores salários, R$ 659,36 serão pagos aos arquitetos, engenheiros civis, administradores, economistas e contadores. Os menores, R$ 255,40, para assistentes técnicos de engenharia. Apesar dos baixos salários, a prefeitura espera um grande número de interessados. As inscrições podem ser feitas nas agências dos Correios credenciadas da capital baiana, na sede da empresa Consultec, no Bairro da Barra, próximo ao centro de Salvador, ou através do site www.consultec.com.br, onde estão também o edital e demais informações sobre o concurso. A taxa de inscrição para as funções de nível superior é de R$ 30,00 e de nível médio, R$ 20,00. Será cobrado ainda mais R$ 5,00 referente ao Boletim Informativo do Candidato, que contém o conteúdo programático das provas e o modelo da ficha de inscrição. É possível se obter o boleto de pagamento da inscrição no site da Consultec. Junto com o boleto pago, o candidato deve enviar fotocópia de documento de identidade, foto 3x4 e ficha de inscrição. A partir do dia 29 de novembro, no mesmo site, os candidatos poderão confirmar se a inscrição foi aceita.