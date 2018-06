Salvador anuncia festa de réveillon com duração de oito dias

SALVADOR - Após a bem-sucedida experiência de promover uma festa de réveillon com vários dias, no ano passado, a Prefeitura de Salvador anunciou, nesta quinta-feira, 16, que vai manter o conceito e ampliar a programação na virada para 2015. Serão oito dias de comemorações - o dobro do ano passado -, de 28 de dezembro a 4 de janeiro, nos quais haverá apresentações de 82 atrações musicais e artísticas gratuitas.

A Praça Visconde de Cayru - entre o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo, duas das mais conhecidas construções da cidade - continuará sendo o principal palco da festa, mas este ano ganhará as companhias do Farol da Barra e do Mercado de São Joaquim, maior mercado popular da capital baiana. Entre as atrações confirmadas estão Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Jorge e Matheus, Thiaguinho, Vanessa da Mata, Otto, Ed Motta, Orquestra Sinfônica da Bahia, Orquestra Rumpilezz, Hermeto Pascoal e o DJ francês Bob Sinclair. A cantora Ivete Sangalo será a atração da virada de ano.

"Nenhuma outra cidade vai fazer algo da dimensão do que estamos promovendo aqui, queremos que os olhos do Brasil estejam voltados para a cidade", disse o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM). "Nossa ideia é voltar a projetar Salvador como um destino turístico importante, porque essa atividade permite uma grande movimentação econômica, com geração de emprego e renda."

O setor hoteleiro comemorou a novidade e a antecedência do anúncio. "Até o ano passado ficávamos sabendo da programação uma semana ou 15 dias antes do evento, não dava tempo para o turista se organizar", diz o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, Silvio Pessoa. "Com mais tempo para trabalhar o destino, esperamos ter entre 85% e 95% de ocupação nos hotéis da cidade para a festa."