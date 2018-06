Salvador deve sofrer com mais chuvas

A chuva deve continuar na cidade de Salvador, na Bahia, nesta terça-feira, 20, e até amanhã, por conta de nuvens baixas que estão estacionadas no Recôncavo Baiano, segundo previsão da Climatempo. A chuva está constante desde o início da tarde de ontem e seguiu com moderada intensidade na madrugada de hoje.

De acordo com a Climatempo, em 19 dias, Salvador recebeu o dobro da quantidade de chuva normal para julho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do período entre 1 de julho até 9 horas do dia 19, a estação medidora no bairro de Ondina acumulava 423 milímetros de chuva, 103% acima da média. O volume normal de chuva para julho de aproximadamente 204 milímetros.