Salvador tem programação para o Dia da Consciência Negra

Salvador, na Bahia, por ser a cidade com maior população negra do País, ganhou forte representatividade nas comemorações do Mês da Consciência Negra, realizado em novembro, devido às suas contribuições em defesa da igualdade racial. A programação, segundo a prefeitura, é composta de palestras, seminários, caminhadas, fóruns, debates, oficinas, desfiles, feiras, encontros e programações culturais sobre o tema.

Veja também:

Dia da Consciência Negra faz homenagem a Zumbi dos Palmares

Cerca de 2 milhões devem passar por estradas paulistas

No dia da Consciência Negra, comemorado nesta sexta-feira, 20, uma caminhada da população negra da Ilha de Maré dá início às festividades do dia, que contará com a participação do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Os participantes da caminhada começarão a se reunir partir das 8h, em Praia Grande.

Além disso, o Cardeal Arcebispo Dom Geraldo Majella autorizou todas as Igrejas Católicas a soarem os sinos ao meio-dia desta sexta-feira, bem como a celebrarem a Consciência Negra durante as missas dessa data. Estão programadas também outras manifestações para o sábado e domingo.

Abaixo a programação para o feriado:

20/11 - Praça Castro Alves

14h às 17h - Apresentação de artistas locais

18h às 20h - Ato púbico com a presença do presidente da República Luís Inácio Lula da Silva

20h às 22h - Show de encerramento com a cantora Margareth Menezes

21/11 - Pelourinho

14h às 17h - Programação Infantil

22/11/09 - Passeata

Marcha 5ª Caminhada Pela Vida e Liberdade Religiosa. Concentração às 9h no busto da Mãe Runhô (final da linha do Engenho Velho da Federação). Percurso: Engenho Velho da Federação, descendo a ladeira do Bogum, seguindo em direção à Casa Branca, depois Avenida Vasco da Gama, com destino ao Dique dos Orixás (Tororó).

Programação no restante do Brasil