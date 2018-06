Sambódromo tem briga entre escolas de samba Um grupo de integrantes da escola de samba Gaviões da Fiel entrou em confronto, a socos e pontapés, com outro grupo, da Unidos da Vila Maria, por volta da 1h30 desta madrugada nas dependências do sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. Um dos seguranças do sambódromo, que tentou controlar a situação, levou um soco no nariz e, sangrando, foi levado para o pronto-socorro. A briga teria ocorrido após os "gaviões" zombarem de um dos carros alegóricos da Unidos da Vila Maria. Duas horas após a pancadaria, nenhum boletim de ocorrência havia sido registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde. Policiais militares não chegaram a intervir na briga, pois não estavam no local naquele momento.