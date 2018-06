Santa Catarina confirma primeira morte por gripe suína

SÃO PAULO- A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina confirmou nesta segunda-feira, 14, a primeira morte em decorrência do vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína, no estado.

A vítima, um homem de 21 anos, apesar de fazer parte do grupo de risco, não recebeu a vacina contra a Gripe A, segundo a Secretaria de Saúde. O paciente estava internado no Hospital Santa Inês, em Balneário Camboriú, e morreu no sábado, dia 12.