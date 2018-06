Santa Catarina em alerta por risco de deslizamento

SANTA CATARINA - A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta para deslizamentos no Estado. A intensidade das chuvas diminuiu um pouco neste domingo, 15, mas o acumulado das últimas 72 horas preocupa as autoridades. O carnaval foi prejudicado e até suspenso em algumas cidades do interior.

Em 72 horas choveu 248,4 mm, sendo 178 mm entre sexta-feira, 13, e sábado, 14. As regiões mais atingidas pela chuva foram o Litoral Norte e do Vale do Itajaí. Em nota, a Defesa Civil informou que em 12 horas neste final de semana caiu na Grande Florianópolis o esperado de chuva para todo o mês de fevereiro.

Segundo a Epagri/Ciram, órgão oficial de meteorologia do Estado, os valores de chuva são os maiores desde 2010, quando choveu 250mm em 24 horas. O recorde desse período foi em 1991, com 400 mm.

Com as chuvas, ruas e avenidas ficaram completamente alagadas e eventos festivos foram cancelados. O Corpo de Bombeiros e a polícia redobraram a atenção principalmente nos pontos onde é esperada uma quantidade maior de água.