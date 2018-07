Santa Catarina poderá ter neve no final de semana Com a chegada de uma onda de frio intenso, a meteorologia prevê o fim do veranico de maio em Santa Catarina, inclusive com possibilidade de neve fraca neste final de semana. O fenômeno pode acontecer no Planalto Serrano na madrugada de sábado para domingo, mas o frio se estenderá até o início de junho. A temperatura mínima ficará próxima dos 4ºC em São Joaquim, onde já nevou no início do mês. Devido à sensação térmica, os moradores das partes mais altas dessa cidade, a 290 quilômetros de Florianópolis, poderão sentir um frio de menos 10ºC, embora os termômetros devam registrar temperaturas abaixo de zero somente no início da semana. Apesar da chegada da massa de ar polar, o Centro Integrado de Meteorologia e Recursos Hídricos (Climerh) está preocupado é com a previsão de ressaca no Litoral. Com os fortes ventos, ondas de até quatro metros de altura poderão agitar o alto-mar. A ventania já causou estragos hoje no Norte do Estado, e pode colocar a cidade de Garuva em situação de emergência. O temporal destelhou 11 casas e deixou quase 50 desabrigados no município.