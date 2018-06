Santa Catarina registra 71 municípios em estado de emergência

Setenta e um municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas e dos vendavais que atingiram Santa Catarina na última semana. Além das cidades em alerta, outras nove foram afetadas pelas chuvas da última semana, totalizando 80 municípios atingidos, segundo a Defesa Civil estadual.

Deste total, 65 foram incluídos no decreto estadual assinado pelo governador Luiz Henrique no dia 10 de setembro, por vendaval ou temporal. Os demais, Três Barras, Orleans, Içara, Meleiro, Imaruí e Turvo, também tiveram o estado de emergência decretado nos dias seguintes por conta das enxurradas.

Segundo o secretário estadual de Defesa Civil, major Márcio Luiz Alves, o decreto estadual abrangeu os 65 municípios que haviam registrado ocorrência até a data da assinatura pelo governador. "Isso não significa que os outros municípios que tiveram problema não serão atendidos com recursos ou medidas emergenciais. Esta foi apenas uma forma de dar celeridade ao processo de decretação para envio de reconhecimento ao governo federal", explica Alves.

Desabrigados e desalojados

O número de pessoas afetadas pelo vendaval diminuiu conforme o novo relatório da Defesa Civil Estadual divulgado nesta terça-feira, 15. Até as 13 horas, 1.877 pessoas continuavam desabrigadas e 9.765 desalojadas em todo o Estado.

Conforme informações do coordenador regional da Defesa Civil em Araranguá, Djalma Niles, o nível do Rio Araranguá, às 9h10 da manhã, estava a 1,85 metro acima do nível normal.