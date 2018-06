Santa Catarina registra neve pela segunda vez este ano

A neve caiu pela segunda vez no ano em Santa Catarina. Na manhã desta terça-feira, as cidades de São Joaquim, Lages, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra, região serrana catarinense e Água Doce, no Meio-Oeste, foram surpreendidas com o fenômeno, conforme informações da Epagri/Ciram, órgão responsável pelo monitoramento das condições climáticas no Estado. A precipitação da neve durou, em algumas das seis cidades, até uma hora e meia.

Em Água Doce, os primeiros flocos foram vistos por volta das 8h30 na área rural do município. Em São Joaquim, o fenômeno durou cerca de cinco minutos. Em Lages os flocos foram vistos por 10 minutos. Na região do Morro da Igreja, em Urubici, ponto mais alto do Planalto Sul, a queda de neve ocorreu durante cerca de 90 minutos. Em Urupema os flocos foram vistos caindo no centro da cidade, também pela manhã.

As condições de neve devem permanecer na Serra Catarinense até quinta-feira. A combinação de umidade com frio em elevadas altitudes favorece o fenômeno. A intensidade de neve que caiu nesta terça-feira não foi superior a praticamente o mesmo período do ano passado. Nos dias 4 e 5 de agosto de 2010 os flocos caíram por cerca de 24 horas em nove cidades. Este ano o fenômeno havia sido registrado em quatro cidades no dia 26 de junho. Na Serra do Rio do Rastro, entre Orleans e Bom Jardim da Serra, conforme a estação meteorológica Climaterra, também nevou por volta das 13 horas.

Uma intensa massa de ar polar vai continuar avançando pelo Estado fazendo com que as temperaturas caiam acentuadamente nos próximos três dias. O que pode ser um atrativo para turistas que ensaiam viagens para a serra testemunhar o fenômeno também pode se transformar em riscos aos motoristas. Na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Militar Rodoviária pode fechar alguns trechos de pistas por causa da formação de gelo. É o caso da Serra do Rio do Rastro e do Corvo Branco que, com a incidência de chuva nos últimos dias deixou as pistas molhadas. Com a baixa temperatura, a lâmina d''água que escorre das encostas se congela sobre o asfalto, causando o deslizamento dos veículos.

Aulas suspensas

As aulas da rede estadual de ensino em Santa Catarina serão suspensas na quarta e quinta-feira em razão do frio intenso, nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici e Urupema. A medida preventiva leva em conta a previsão de temperaturas mínimas que podem chegar a 3ºC negativos nas cidades especialmente nas manhãs, com sensação térmica que pode alcançar picos de até 20ºC negativos. Previsão de geada forte e ocorrência de neve nas localidades com altitude acima de 1,2 mil metros também contribuíram com a decisão da Secretaria de Educação de Santa Catarina.