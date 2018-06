Santa Catarina registra temperaturas abaixo de zero

São Paulo, 1 - Boa parte das cidades de Santa Catarina registraram baixas temperaturas na madrugada desta sexta-feira, 1, por causa de uma massa de ar frio e seco, principalmente no Planalto Sul. Em Urupema, a temperatura mínima chegou a -1,6ºC, segundo informações do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran).

O município de Bom Jardim da Serra também sofreu com o frio, com a temperatura atingindo 0,5ºC. Houve registro de geada na região. Já no litoral sul do Estado, as temperaturas chegaram a 7,4ºC em Araranguá e 2,3ºC em Florianópolis. Na madrugada desta quinta-feira, 31, segundo o Ciran, a cidade de Urupema já havia registrado temperaturas abaixo de zero, com a marca de -2,3ºC.

Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, uma grande massa de ar polar que atua sobre o sul do País também provocou mais frio no Rio Grande do Sul. De acordo com os dados das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, foram registrados 1,4ºC em Vacaria, 2,6ºC em São José dos Ausentes e 4,4ºC em Quaraí.