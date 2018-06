Santa Catarina tem 60 cidades em situação de emergência

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - As chuvas de verão que atingem o Estado de Santa Catarina desde o início do ano deixaram até o momento 60 municípios em estado de emergência segundo a Defesa Civil estadual.

Cinco pessoas morreram em decorrência de deslizamentos de terra e enchentes. Foram três na capital Florianópolis, uma em Jaraguá do Sul e outra em Massaranduba, no norte do Estado.

O número de desalojados chega a 24.034; já o de desabrigados é de 1.926. Segundo a Defesa Civil, mais de 921 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, mas não há registro de desaparecidos.