Santa Catarina tem neve em meio a onda de frio

A noite dessa segunda-feira, 9, e o amanhecer desta terça-feira, 10, foram marcados pela chegada da neve em municípios do Planalto Sul Catarinense. De acordo com a MetSul Meteorologia, o fenômeno foi registrado nas localidades de Mundo Novo e Morro da Igreja, em Urubici, no Morro das Antenas, em Urupema, e ainda no distrito do Cruzeiro, em São Joaquim. Este foi o primeiro registro de neve neste ano.

+++ Onda de frio derruba temperaturas no Sul do Brasil

No município de Urubici, a neve foi mais intensa e chegou a acumular cerca de 3 centímetros nas regiões mais altas. Na manhã desta terça, os termômetros marcavam 0°C no Morro das Torres, em Urupema, com sensação de -9°C. Já em Urubici, fez 0,6ºC e, em São Joaquim, 1ºC. A previsão é de chuva fraca e frio na região da Serra e Sul do Estado Catarinense. No decorrer do dia, segundo os meteorologistas, o sol deve aparecer e uma massa de ar seco ingressará no Estado.

A turista Lúcia Aparecida Santos e seu marido João Marco, ambos de Blumenau, no Vale do Itajaí, ficaram encantados com a neve e as belezas da cidade de Urubici, onde estão hospedados desde a noite de ontem (09). “Ficamos sabendo que iria nevar na serra e viemos direto para cá. Estou apaixonada por este local, é realmente lindo. Hoje ao amanhecer estava tudo coberto de neve”, disse maravilhada a turista por telefone a reportagem do Estado.

Lúcia contou que nesta terça pela manhã foi ao Morro da Igreja para apreciar a vista da cidade. O local, a cerca de 1.800 metros de altitude, pertence ao Parque Nacional de São Joaquim e fica na divisa entre os municípios catarinenses de Bom Jardim da Serra, Orleans e Urubici. “Fiquei deslumbrada com tudo que vi. Tinha uns 5 centímetros de neve no chão”, falou a turista que pretende voltar a cidade.

+++ Tornado no RS deixa dois mortos e causa prejuízos em 20 cidades

No Rio Grande do Sul, não houve registro de neve, mas temperaturas seguem baixas, com nebulosidade e períodos com sol.

Onda de frio chega a São Paulo

Uma massa de ar polar, que passa por São Paulo e Rio de Janeiro, mudou o tempo na capital paulista nesta terça-feira. A manhã começou com chuva fraca em diversos pontos da faixa leste de São Paulo e com frio em todo o Estado.

Segundo a Climatempo, a frente fria está acompanhada de um sistema de baixa pressão atmosférica, provocando vento e sensação térmica menor. Hoje, a máxima prevista é de 16ºC e a mínima de 10ºC.

As mínimas foram de 11ºC em Sorocaba e Bauru, 8ºC em Presidente Prudente e 7ºC em Itapeva. A menor temperatura registrada no Estado foi de 3,2ºC em Barra do Turvo.

De acordo com Aline Tochio, meteorologista da Climatempo, há previsão de baixas temperaturas até quinta-feira, 12. "A massa de ar frio continua até quinta. O tempo abre um pouco mais a partir desta quarta-feira, mas ainda estará frio, com previsão de temperatura mínima de 8ºC e máxima de 17ºC", explicou Aline.

Segundo a meteorologista, a partir desta quarta-feira a frente fria se afasta e entrará pelo oeste uma massa de ar seco. "As madrugadas de sexta-feira e sábado ainda estarão frias, no entanto, as tardes serão mais quentes. Sábado terá máxima de 24ºC", disse.

Além da capital paulista, o tempo mudou também no litoral. No litoral sul e na Baixa Santista, o predomínio é de céu nublado e a chuva já começou pela manhã. No litoral norte, a mudança ocorre a partir da tarde.