Santa Catarina tem nono dia seguido de ataques e soma 80 ocorrências

FLORIANÓPOLIS - A onda de atentados em Santa Catarina chegou ao seu nono dia com mais seis ocorrências entre a noite de quinta e madrugada desta sexta-feira,8. Agora já são 80 atentados registrados em 25 cidades, conforme relatório oficial da Polícia Militar. As ações criminosas estão sendo realizadas deste o dia 30 de janeiro pela facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC) em protesto pelo excessivo rigor disciplinar aplicado nas penitenciárias e presídios de Santa Catarina.

Os últimos atos de protesto começaram por volta das 20h30 de quinta, quando quatro adolescentes armados pararam um ônibus no bairro Ipiranga, em São José, e atearam fogo. O veículo só não foi consumido na totalidade porque o motorista, o cobrador e populares conseguiram conter as chamas. Ainda na Grande Florianópolis, em Palhoça, por volta das 5h, um homem de moto jogou um coquetel molotov contra um estabelecimento comercial que foi incendiado.

São Bento do Sul, na região Norte do Estado, é mais uma cidade na lista das atingidas por ataques. Logo no início da madrugada, um caminhão VW foi incendiado parcialmente no bairro Centenário. Populares conseguiram evitar a perda total do veículo com uso de extintores antes que o fogo atingisse o tanque de combustível. Navegantes, no litoral Norte também voltou a conviver com atentados. Por volta das 23h20 de quinta-feira, no bairro São Paulo, dois veículos - um Fiat Uno e um Chevette - que estavam estacionados em frente a um ferro velho foram incendiados. Extintores foram usados por populares que evitaram a queima total dos carros.