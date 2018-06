Santa Catarina tem primeira neve do ano; veja fotos

FLORIANÓPOLIS - As previsões se confirmaram e logo depois do meio-dia desta sexta-feira, 9, a paisagem nos bairros Pradinho e Cruzeiro, em São Joaquim (SC), rapidamente ficou coberta pelo branco da neve. O fenômeno também foi registrado no Morro das Antenas, em Urupema, e nas cidades de Bom Jardim da Serra, Urubici e Iraní, todas na região Serrana de Santa Catarina. Segundo as previsões meteorológicas, o fim de semana será de mais frio e há chance de neve.

Na estação do Climaterra, em São Joaquim, foram registrados 47 minutos de neve ininterrupta, com termômetros na casa de 1°C, totalizando acúmulo de 0,6mm de neve. Esta é a primeira vez que o fenômeno é registrado na região este ano e vinha sendo anunciado pelos meteorologistas há pelo menos quatro dias.

Pousadas e hotéis estão com praticamente 100% da ocupação confirmada para o fim de semana e com 90% até o mês de agosto por causa das previsões de mais neve para a região.

Também foi registrado granizo em Araranguá, Catanduvas e Fraiburgo e chuva congelada na área industrial de Lages. Segundo dados da Epagri/Ciram, com as temperaturas em declínio, há chances de neve nas áreas altas da serra no decorrer desta sexta até o início da noite.

Para o fim de semana, as previsões são de queda da temperatura em todas as regiões, abaixo de 0°C nas áreas altas do Estado. Há condição de geada mais ampla do Oeste ao Planalto e de forma isolada em Florianópolis serrana, Alto Vale do Itajaí e áreas altas do Litoral Sul.