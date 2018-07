Santa Catarina teve sua madrugada mais fria do ano Santa Catarina teve a madrugada mais fria do ano nesta segunda-feira, com ocorrência de geada em várias regiões, inclusive em Florianópolis. No planalto serrano, a temperatura chegou a menos 5ºC na localidade de Cruzeiro, em São Joaquim, um dos pontos do Estado onde a neve caiu neste domingo. A previsão da Climaterra Assessoria e Planejamento em Meteorologia e Agronomia era de que os termômetros voltassem a registrar números abaixo de zero na madrugada desta terça-feira. As geadas devem repetir-se, inclusive em Florianópolis, onde a temperatura mínima ficará entre 7ºC e 9ºC. Como uma nova frente fria está em formação na Argentina, há possibilidade de que os números negativos se estendam por toda a semana. Por enquanto não há previsão de mais neve, que nesta segunda-feira caiu somente no município de Ponte Alta do Norte, no Planalto Norte, a 300 quilômetros de Florianópolis.