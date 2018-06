Santana do Livramento, a mais fria, teve mínima de -0.5ºC neste sábado A cidade gaúcha de Santana do Livramento teve mínima de -0.5ºC, informou neste sábado, 2, o Instituto Nacional de Meteorologia do Rio Grande do Sul (Inmet-RS). Outra cidade na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Bagé marcou 0.0ºC.