Santinhos de Serra têm mensagem sobre Jesus

Em meio à disputa acirrada que vem sendo travada no segundo turno das eleições presidenciais, em torno de temas como a legalização do aborto e a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a campanha do candidato à Presidência pelo PSDB, José Serra, distribuiu ontem, em evento com professores na capital paulista, santinho com a foto do presidenciável e a frase: "Jesus é a verdade e a justiça."

Produzido em um cartão plastificado, a mensagem traz a assinatura do candidato no verso e, na frente, a foto dele, acompanhada do slogan: "Serra é do bem. Vote 45". No final do encontro, o material colocado à disposição dos professores já havia sido recolhido. O local foi decorado com balões nas cores do PSDB (azul e amarelo).

Apoio. No encontro Educadores com Serra, realizado no Espaço das Américas, zona oeste da cidade, o tucano recebeu de professores do Estado um manifesto de apoio à sua candidatura, com cerca de 250 assinaturas. Em aproximadamente 20 minutos de discurso, Serra disse que o PSDB construiu em São Paulo um Estado com os melhores indicadores educacionais e listou os programas desenvolvidos pela gestão tucana. "Vocês não imaginam o alívio que eu tenho em saber que o (Geraldo) Alckmin será o governador a partir de 1º de janeiro", declarou.

Serra também criticou o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) de fazer uso político da categoria e defendeu o diálogo com os educadores "e não a manipulação, como acontece hoje". Se eleito, o presidenciável prometeu fazer "uma revolução silenciosa na área da educação."

No decorrer dos discursos, tucanos e apoiadores se revezavam no microfone. "Vamos tirar esses mentirosos da frente (das pesquisas)", defendeu o secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider, em referência à liderança da petista Dilma Rousseff nas sondagens de intenção de voto. "Nós não somos da exclusão, de quem quer dividir a sociedade, o Brasil. O Serra é o candidato da união", disse o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).