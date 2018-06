Santo Amaro se une para restaurar catedral

Religiosos, comerciantes e moradores de Santo Amaro, na zona sul, organizaram-se para restaurar o telhado da Catedral de Santo Amaro, no Largo Treze de Maio. Corroído por cupins e destruído pela umidade, estava prestes a cair. A situação obrigou o pároco Wander de Jesus Maia a interditar a igreja em junho de 2007. Desde então, as missas são celebradas na capela da Santa Casa da região. A comunidade fundou a Associação Cultural de Santo Amaro para levantar recursos e material de construção. Há 30 dias pedreiros e arquitetos recuperam o telhado. Uma das partes mais deterioradas é o forro, pintado à mão. Dom Fernando Antônio Figueiredo, presidente da associação, diz que conseguiu telhas francesas, vigas, calhas e outros materiais. Se a igreja tivesse de comprar o material, gastaria mais de R$ 100 mil. "Espero que no máximo em dois ou três meses as portas da catedral voltem a se abrir." A arquiteta responsável, Gabriela Kozlowisky, da Fazer Construções e Engenharia, diz que o próximo passo é a restauração completa. Como o valor é muito alto (cerca de R$ 2 milhões), será enviado um projeto a Brasília para que os recursos possam ser captados com a Lei Rouanet, que permite deduzir do Imposto de Renda do contribuinte até 100% do valor investido. Segundo os responsáveis pela obra, como o templo é tombado pelo patrimônio histórico, foi protocolado um pedido para fazer as intervenções no Conselho de Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo. Quem quiser contribuir com o restauro pode ligar para (0xx11) 5564-4829. A catedral foi inaugurada em novembro de 1924 e mantém grande parte das características iniciais. Segundo arquitetos, um dos pontos centrais é a "capela mor", na parte lateral da igreja, onde há um altar em mármore e detalhes dourados. Durante as obras, a imagem de Santo Amaro foi retirada. Segundo o pároco, está guardada em um lugar seguro - que não pode ser revelado, para evitar furto.