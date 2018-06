Santo recesso!

O problema de toda notícia enguiçada é que, com o tempo, o leitor começa a achar que velha é a piada que ela inspira. O Sarney, por exemplo, há mais de um mês parece sempre a mesma caricatura nas manchetes de jornal. Se é dura a vida do chargista, imagina a do profissional de humor que não sabe desenhar um mísero bigode para disfarçar a falta de novidade na crônica política que se escreve no Congresso. Até o fechamento desta coluna, o noticiário de Brasília destacava o discurso do senador Pedro Simon pedindo a saída de Sarney, mas eu tenho certeza de que já fiz essa piada antes. Um país assim, francamente, não precisa de humorista. Só não pedi demissão ontem mesmo porque de repente me dei conta de que estamos às vésperas de um novo recesso parlamentar. Duas semanas inteirinhas sem notícias do Sarney - já pensou? De quebra, nenhuma linha sobre CPI da Petrobrás, Conselho de Ética, Aloizio Mercadante, Arthur Virgílio, Heráclito Fortes... Brasília vai dar férias ao Brasil. Divirta-se! HERÓI NACIONAL Nelsinho Piquet desmentiu publicamente Galvão Bueno, que havia confirmado a notícia da demissão do piloto da equipe Renault. Só por isso, o garoto merece uma sobrevida na Fórmula 1, né não? EU, HEIN! Carlos Alberto Parreira não consegue entender por que foi demitido. Logo agora que o Fluminense entrou na zona de rebaixamento, caramba! Se ficar o bicho come Foi o tempo em que "rota de fuga" era jargão do crime organizado. Hoje em dia, todo motorista paulistano sai de casa com duas ou três dessas alternativas na cabeça para escapar de engarrafamentos. Tudo tem seu preço Falta ainda perguntar ao velho Joe quanto ele vai cobrar para ficar longe dos netos. No mais, a mãe de Michael Jackson está cada vez mais próxima de um acordo com a ex-mulher enfermeira do rei do pop sobre a educação das crianças. Só pensa naquilo Do presidente Nicolas Sarkozy, sobre a Queda da Bastilha: "Desde que Carla Bruni chegou ao Champs-Elysées nunca mais me aconteceu." Se conselho fosse bom... Sabe o que o rapper MV Bill e o ex-ministro Delfim Netto têm em comum para estarem juntos na lista de demissionários do conselho curador da TV Brasil? Mais o que fazer! Vendendo feito água A indústria da pirataria lançou nas calçadas do Rio, além do esperado DVD gravado ao vivo, pequenos frascos com água da chuva do show de Roberto Carlos no Maracanã. Tem velhinha que compra três, quatro... Do contra Dois adesivos novos circulam no trânsito de São Paulo: "Eu não estou no Twitter!" e "Facebook é o cacete!" Coisa de gente que não tem mais idade para acompanhar esse tipo de evolução virtual.