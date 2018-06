Santoro e Cicarelli causam frisson na Sapucaí O ator Rodrigo Santoro e a apresentadora Daniela Cicarelli provocaram frisson ao chegarem ao camarote da Brahma, na avenida Marquês de Sapucaí, durante o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do carnaval do Rio. Acompanhado da namorada Ellen Jabour, Santoro foi um dos poucos famosos a chegar em um carro de passeio ao invés das vans que traziam a maior parte dos convidados. Ele falou pouco sobre sua atual carreira internacional, e disse apenas que seu futuro na série de TV americana Lost "é um mistério" e que ainda não sabe se um dia deixará o Brasil para apostar na carreira no exterior. O ator foi indagado também se pretende se casar este ano com a apresentadora Ellen, ao que ele respondeu "ainda não, no futuro" Já Cicarelli chegou à Sapucaí acompanhada do namorado Tato Malzoni. No final do ano passado, eles foram protagonistas de um imbróglio judicial após o site YouTube divulgar cenas de sexo dos dois, gravadas por um paparazzo no litoral da Espanha. Embora admita que não sabe sambar, a beldade recebeu o título de musa oficial do camarote da Brahma deste ano. "Não sei sambar, não tenho aquele gingado", brincou a modelo, ao afirmar que ficou muito emocionada de, mesmo assim, ser convidada para ser a musa da cervejaria na Sapucaí. No ano passado, a musa do camarote também era uma ex-namorada do jogador Ronaldo Nazário, a modelo Raica Oliveira. As duas evitaram um encontro na folia do ano passado.