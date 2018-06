Santos apreende lixo vindo da Inglaterra Duas exportadoras inglesas enviaram ao Porto de Santos 290 toneladas de lixo doméstico. Com documentação falsa, entraria no País como plástico reciclável. O Ibama multou em R$ 155 mil a importadora e a transportadora. A fraude foi descoberta no Porto do Rio Grande (RS), que apreendeu, em junho, lixo de uma das empresas.