Santos Dumont fecha para pousos por causa do mau tempo

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, fechou para pousos das 15h15 às 15h55 desta quinta-feira, 15, devido a neblina que encobriu a região. No momento, as operações de pousos e decolagens são realizadas com o auxílio de instrumentos.

De acordo com boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 109 partidas previstas no terminal até às 16 horas, 10 atrasaram e 9 foram canceladas.

O Aeroporto Antônio Carlos Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, operou normalmente durante todo o dia. Das 115 decolagens programadas, 10 atrasaram e quatro foram canceladas.

Hoje choveu forte na Ilha do Governador e em Laranjeiras, segundo dados do Centro de Operações, órgão da Prefeitura do Rio. Apesar disso, a cidade está em estado de observação.

Para esta sexta-feira, 16, a previsão para a cidade é de pancadas de chuva de curta duração que podem ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Os termômetros podem marcar mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.