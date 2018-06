Santos Dumont fecha por 40 minutos devido às chuvas

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, ficou fechado na manhã desta quinta-feira, 31, por mais de meia hora por conta das fortes chuvas que atingem a região.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações foram interrompidas das 9h15 até as 9h55 e pelo menos dois voos foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim.

As operações para pousos e decolagens estão sendo feitas com auxílio de instrumentos desde as 10h03, segundo a Infraero.