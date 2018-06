Santos Dumont fica fechado para pousos por 1 hora

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, ficou fechado para pousos por cerca de uma hora na manhã desta quarta-feira, 7, devido aos ventos fortes e a chuva que volta a castigar a cidade.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações de pousos ficaram inoperantes das 6 horas às 7h08. As saídas eram feitas com auxílio de instrumentos.

Por conta do fechamento, dois voos da empresa aérea TAM foram alternados para o Aeroporto Tom Jobim, que também opera com auxílio de aparelhos.

De acordo com relatório da Infraero, até as 8 horas, do total de 25 voos programados para o período para decolar do Santos Dumont, quatro foram cancelados e três estavam com atrasos de mais de meia hora.